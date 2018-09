​Daçiq: Kurrë nuk do ta japim veriun

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq thotë se është kërkuar një zgjidhje për çështjen e Kosovës dhe se korrigjimi kufijve është vetëm një ide, por nuk ka ide të tjera.

Ai shtoi se të gjithë tani po hapin derën e dialogut, por nuk do të ketë diskutime për dy gjëra – se Kosova do të jetë autonome brenda Serbisë dhe se Serbia njeh Kosovën shtet të pavarur.

“Ne jemi në kompromis tani, por jemi në atë fazë, por pyetja është se çfarë është një kompromis, një delimitacion është një nga idetë, por nuk ka ide të tjera. Kjo është arsyeja pse orteku është në Prishtinë dhe Beograd “, tha Daçiq për TV Pink.

Sipas tij, shikuar nga perspektiva e analistëve politikë, nëse dialogu nuk shkon në atë drejtim, mund të pritet që presioni do të vazhdojë mbi Serbinë që ta njohë Kosovën.

“Ky presion do të shfaqet duke ngadalësuar rrugën drejt BE-së”, ka thënë Daçiq duke shtuar se kjo mund të çojë gjithashtu në mundësinë që dikush në Kosovë do të bëjë plane për “Stuhinë” e Kosovës, që Serbia mund të duhet të reagojë ndaj kësaj dhe të hyjë në konflikt me KFOR-in dhe se Serbia do të kërkojë ndihmën e Rusisë.

Sipas tij, SHBA tani po “fryn erëra të reja”, duke hapur mundësinë që serbët dhe shqiptarët të gjejnë një zgjidhje kompromisi.

Ai tha se ata që e kundërshtojnë korrigjimin e kufijve duhet të dinë se një Kosovë gjithëpërfshirëse është e mundur vetëm si një shtet i pavarur.

“Ne kurrë nuk do të japim veriun, nuk ka dilemë. Çfarë tjetër mund të bëjmë? Ne nuk kemi lidhje territoriale që të gjitha zonat me popullsi serbe të mbeten në Serbi,” tha Daçiq.