Pak ditë më parë u përhap një lajm se aktorja amerikane me origjinë shqiptare, Eliza Dushku, kishte marrë 9.5 milion dollarë për të mbyllur çështjen e ngacmimit seksual që i ishte bërë në studiot e CBS.

Dushku thotë se nuk bëhet fjalë për një rast “thashetheme” apo mungese humori nga ana e saj. Ngacmimet ishin regjistruar nga vetë kamerat e CBS. Ajo shpjegon gjithçka në një artikull në Boston Globe, të titulluar “U punësova, nuk doja të ngacmohesha seksualisht, më pushuan nga puna. ““Për të shfajësuar veten, ai tha që nuk di të mbaj shaka”, thotë Dushku, dhe pastaj kujton se ajo është rritur me tre vëllezër dhe ka punuar me aktorë e producentë të ndryshëm, dhe asnjëherë s’ka pasur deficite humori. Por personi në fjalë i kishte tepruar të gjitha.

Dushku citon se si ai i thoshte: “Do të të marr te furgoni i përdhunimit, që e kam mbushur me lubrifikantë e objekte falike”. Thoshte që “Donte të bënte një treshe me të”, dhe pak minuta më vonë një anëtar i stafit iu ul pranë dhe i kishte thënë që ishte me Weatherly-n, e që vinte për treshen. Mes të tjerave, i thoshte: “Do të të marr në prehër e të të qëlloj në vithe si vajzë të vogël”, etj. Dushku qartëson se këto ishin vetëm disa prej komenteve, e që disa herë i drejtohej me termin “këmbët” në vend të emrit, ndërsa kamerat e kanë kapur edhe duke kryer gjeste të pahijshme, të cilat ai i quan tani shaka. Dushku shton se pasi ishte mbushur kupa, ajo i kishte folur se si po bezdisej nga këto ngacmime, por ishte pushuar nga puna më pas. Mes të tjerave, aktorja vë në dukje se si Weatherly mburrej shpesh se e kishte shumë shok drejtorin e CBS, e se si shkonin me pushime bashkë. Veç kësaj, ditët e fundit ai kishte dërguar nga një e-mail të gjithë stafit, duke i këshilluar të mos i bënin Dushkut lëvdata për bukurinë, sepse i merrte si fyerje. Pasi ishte konsultuar, Dushku e kishte hedhur në gjyq, pasi të gjitha ngacmimet ishin regjistruar nga kamerat e CBS, për javë të tëra.