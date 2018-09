​Ja çfarë i tha Ronaldo gjyqtarit pasi u ndëshkua me karton të kuq

Në ndeshjen e mbrëmshme, lojtari i Valencias, Jeison Murillo, kishte rënë në tokë pas një përplasjeje mes tij dhe Ronaldos. Portugezi e konsideroi atë si simulim dhe për t’i thënë që të ngrihej në këmbë, ia tërhoqi flokët, transmeton Gazeta Express.

Fillimisht, gjyqtari kryesor nuk e kishte parë incidentin, por pas bisedës me njërin nga gjyqtarët ndihmës, kishte vendosur ta ndëshkonte Ronaldon me karton të kuq. Ronaldo do të dënohet me një ndeshje automatikisht, pa të drejtë kundërshtimi, por mund të dënohet edhe për më shumë.

Tani, përmes analizimit të videove, është bërë e ditur se pasi ishte ndëshkuar me karton të kuq, Ronaldo i kishte thënë gjyqtarit kryesor se nuk kishte bërë asgjë. Pas kësaj, ai ishte larguar nga fusha dukshëm i mërzitur dhe i zemëruar.

Tani, UEFA e ka konfirmuar se janë hapur procedurat disiplinore ndaj Cristiano Ronaldos pas incidentit të tij me Jeison Murillon në fitoren e Juventusit ndaj Valencias me rezultatin 2-0, dhe Ronaldo mund ta humbasë edhe ndeshjen në Old Trafford kundër ish-klubit të tij, Manchester Unitedin. /Gazeta Express/