Kuvendi Komunal i Mitrovicës me vota unanime ka votuar pro iniciativës me të cilën i kërkon Qeverisë së Kosovës që t’i ndryshojnë disa nene të ligjit për kufijtë administrativë të komunave, me të cilin bashkohet Mitrovica.

Votimi ndodhi në një seancë të jashtëzakonshme, pas rrethanave të krijuara në veri të vendit.Kryetari i komunës së Mitrovicës, si propozues i pikës së rendit të ditës, Agim Bahtri tha se ka thirr këtë mbledhje për t’i propozuar Qeverisë së Kosovës që të nis procedurën në Kuvendin e Kosovës për të ndryshuar ligjet që e kanë ndarë Mitrovicën.Bahtiri arsyetoi se kjo ishte kërkesë e qytetarëve të Mitrovicës si në veri dhe jugë sepse Mitrovicën e kanë ndarë pa dëshirën e tyre. Ai tha se çdoherë ka ofruar përkrahje për komunat tjera në veri, por ish-kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Rakiq çdoherë ka qenë ai që nuk i ka përfillur kërkesat e tij dhe shqiptarëve në veri. Madje, sipas tij, Rakiq ka kontribuar për pastrimin etnik të pjesës veriore.Bahtiri tha se nuk po ndodh as hapja e urës mbi lumin Ibër dhe as nuk është nënshkruar marrëveshja për kufirin administrativ në mes jugut dhe veriut.

Ai ka komentuar edhe çështjen e serbeve në veri, të cilët kanë thënë se nuk kanë bukë dhe barëra, duke i garantuar se askush në katër komunat në veri nuk do të ketë mungesë të ushqimit dhe barërave.

Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Donjet Bislimi, tha se duhet të kemi parasysh me iniciativën e Bahtirit, pasi PDK është e bindur që prapa kësaj ideje të rrezikshme po qëndron Lëvizja Vetëvendosje, pikërisht në momentin ku mund të shpërthej dhuna.Atij iu përgjigj Agim Bahtiri, duke thënë se kjo është dëshirë e qytetarëve dhe e tij dhe ka garantuar se nuk ka rënë në kurthin e askujt. Kurse, sa i përket propozimeve, tha se pasi ta marrin Mitrovicës, të gjitha ato institucione do të jenë të tyre.

Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Safet Kamberi tha se edhe LDK e mbështet këtë propozim.Shefja i grupit parlamentar të VV-së, Fidan Ademi, tha se qytetarëve në veri iu mungon përkujdesja elementare si pasojë e ndikimeve nga Beogradi.

Propozimi është përkrahur edhe nga grupet tjera parlamentare.