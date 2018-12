Në një intervistë, Abdulmanap Nurmagomedovi ka bërë të ditur se djali i tij do të gjobitet me 440 mijë euro nga Komiteti Atletik i Nevadas si dhe një suspendim prej nëntë muajve, transmeton Gazeta Express.

Komiteti pritej të merrte vendim më 29 janar, mirëpo intervista e babait të rusit ka lënë të kuptohet se tanimë mes tyre është arritur një marrëveshje jashtë gjykatës.

“Nuk e di si do të përfundojë. Me aq sa e kuptoj, ne do të gjobitemi me 440 mijë euro dhe ndoshta nuk do të ndeshemi për nëntë muajt e ardhshëm. Natyrisht, kjo gjë nuk duhej të kishte ndodhur kurrë”, ka thënë Abdulmanap.

Nëse Khabib dënohet me nëntë muaj, ky dënim pritet llogaritet duke filluar nga tetori i këtij muaji. Kjo do të thotë se ai do ta ketë mundësinë të ndeshet duke filluar nga 6 korriku i vitit të ardhshëm. /Gazeta Express/