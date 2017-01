​Vazhdojnë largimet nga BDI-ja, ja cili funksionar u largua i fundit

Largimet e funksionarëve të BDI-së nuk kanë të ndalur, njoftojnë per Gazetën Lajm burime partiake. Sipas tyre, i fundit nga selia e kësaj partie, para disa minutave është larguar Hazbi Lika, udhëheqësi i krahut partiak të BDI-së. Nuk dihet nëse ai largohet përfundimisht nga BDI-ja. Lika është larguar pasi nuk ka arritur ta bindë Ali Ahmetin të mos shkojë me VMRO DPME-në. disa funksionarë të kësaj partie po shtohet vazhdimisht revolta për shkak të lojes që kjo parti po bën me opinionin shqiptar edhe pse, siç thonë, marreveshja për koalicionim me VMRO DPMNE-në është arritur para dy javëve.