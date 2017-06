1 qershori/ Këto janë shtetet me më shumë fëmijë në kontinentin evropian

Vitin e kaluar, Bashkimi Europian (BE) arriti në 220 milionë familje, pothuajse një e treta e të cilave (65.6 milionë) kishin fëmijë të varur. Një fëmijë i varur është çdo fëmijë nën moshën 15 vjeç, ose çdo person ndërmjet 15 dhe 24 vjeç, i cili është i varur nga shoqëria dhe ekonomikisht nga një anëtar tjetër i familjes (prindi ose i rrituri).

Në vendet anëtare të BE-së, përqindja më e madhe e familjeve me fëmijë u regjistrua në Irlandë (41%), përpara Qipros dhe Polonisë (38%), Maltë, Portugali dhe Sllovaki (të gjithë 36%).

Ndërsa vetëm një e pesta e familjeve kishte fëmijë në Gjermani dhe Finlandë (22%), pasuar nga Suedia (25%), Austria (26%) dhe Greqia (27%).

Përqindja e familjeve me tre ose më shumë fëmijë regjistrohet në Irlandë, ndërsa më e ulëta në Portugali

Shumica dërrmuese e familjeve të shteteve anëtare përbëheshin nga familjet që kishin një fëmijë. Përjashtimet e vetme ishin Hollanda, Suedia, Irlanda dhe Danimarka, ku përqindja e familjeve me dy fëmijë ishte më e lartë.

Pjesa më e madhe e familjeve me tre ose më shumë fëmijë u regjistrua në Irlandë (27%), pasuar nga Finlanda (20%), Belgjika (19%), Franca, Hollanda dhe Mbretëria e Bashkuar (të gjitha 17%). Ndërsa, më pak se 10% e familjeve që kishin të paktën tre fëmijë u regjistrua në Bullgari (5%), pasuar nga Portugalia (6%), Spanja dhe Italia (të dyja 8%), Çekia dhe Lituania (të dyja 9%).

Në nivelin e BE-së, pothuajse gjysma e të gjitha familjeve me fëmijë (47% ose 31 milion familje) kishin vetëm një fëmijë, ndërsa 40% (26 milion) kishin dy fëmijë dhe 13% (8.5 milion) tre fëmijë ose më shumë.

Përqindja më e lartë e familjeve me prindër të vetëm në Danimarkë, më e ulëta në Kroaci

Në Danimarkë 1 në çdo 3 familje ose 30 % ishin familje me një prind, pasuar nga Lituania (28%), Suedia (25%), Mbretëria e Bashkuar 21% ), Franca dhe Letonia (të dyja 20%).

Në nivel të BE-së, 15% e familjeve ishin të përbërë nga prindër të vetëm me fëmijë./atsh/