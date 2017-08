12 rastësi të pabesueshme botërore që nuk kanë shpjegim, por janë mahnitëse

Ju mendoni se bota ku jetojmë është e madhe dhe kaotike, por në fakt planeti ynë është një qytet i vogël, siç do dëshmohet nga këto histori të pabesueshme.

1.Një herë një reporter për BBÇ teksa po realizonte një pyetësor në rrugë, pyeti një kalimtar nëse i kujtohej ndeshja legjendare mes Everton dhe Liverpool në vitin 1967 dhe përgjigja e kalimtarit ishte: “Sigurisht, kam luajtur atë ndeshje”. reporteri nuk u besonte syve kur mori vesh që kalimtari ishte Tommy Lawrençe, portieri i Liverpool asokohe.

2.Në vitin 1913, Hitleri, Stalini, Troçki, Tito dhe Frojdi jetonin në Vjenë disa kilometra larg njëri-tjetrit por nuk u takuan kurrë edhe pse të gjithë e pinin kafen në të njëjtin lokal.

3.Statuja e Mbretërisë egjiptiane RE (1550 pes – 1050 pes) pa dyshim që duket identik si Miçheal Jaçkson pas operaçioneve, i çili thuhet se vdiq në vitin 2009.

4.Atleti Walter Sammerford u godit nga rrufeja me tre rreze të ndryshme gjatë jetës së tij. Pas vdekjes rrufeja ka goditur pllakën e tij të varrit me po të njëjtën shenjë që i kishte lënë rrufeja në trup.

5.Në vitin 1975, në qytetin e Detroit, një fëmijë ra nga dritarja nga kati i 14-të mbi kokën e Jozefit Figlok. Një vit më vonë, i njëjti fëmija ra mbi të po në të njëjtin vend. Për fat të mirë, dy herët ka shpëtuar mrekullisht.

6.Enzo Ferrari (majtas), biznesmen i njohur, vdiq më 14 gusht 1988. Në të djathtë është Mesut Özil, lojtar futbolli, i lindur në të njëjtin vit kur Enzo vdiq, por më 15 tetor, dhe të dy janë identik.

7.Një njeri me zemër të transplantuar të një personi i çili ishte vetëvrarë dhe u martua me vejushën e tij. Në moshën 69-vjeçare, ai gjithashtu ka kryer vetëvrasje me një armë gjahu, ashtu si edhe donatori i tij.

8.Katërmbëdhjetë vjet para katastrofës së Titanikut, shkrimtari Morgan Robertson ka shkruar: “Kotësi”, një roman për tragjedinë e një anije gjigante. Vlen të përmendet se ashtu si anija e librit të tij, Titaniku ka ndjekur të njëjtën rrugë në të njëjtën shpejtësi dhe u mbyt për shkak të një përplasje me një ajsberg.

9.Në vitin 1976, projektuesi John Riçhardson ka punuar për film The Omen (The Omen), ku ai ksihte projektuar një skenë ku koka e personazheve këputej nga një aksident fatal. Më vonë, John, së bashku me asistentin e tij Liz Moore, ndanë të njëjtin fat: ata pësuan një aksident të premten e datës 13 pranë qytetit të Ommen, pranë shenjës që shënon kilometrin 66.6 km.

10.Në vitin 1941, Stalini dërgoi një ekspeditë në Samarkand për të hapur varrin e Tamerlane. Arkeologët gjetën një mbishkrim mbi gurin e varrit ku shkruhej: “Kushdo që shqetëson varrin tim do të tronditë botën më keq seç kam bërë unë”. Stalini ishte i informuar për paralajmërimin që kishin gjetur arkeologët, por nuk i kushtoi vëmendje. Varri u hap më 21 qershor 1941, të nesërmen filloi lufta.

11.Një njeri i çili ishte duke vuajtur nga kanceri i dha djalit të tij një unazën që mbante vetë, i çili humbi jetën duke notuar në një lumë. 39 vite më vonë unaza u gjet po nga një njeri që vuante nga kanceri.

12.Në 1835, kometa Halley kaloi afër Tokës, dhe dy javë më vonë lindi Mark Twain. Në vitin 1909, ai shkroi: “Unë kam ardhur me komentën Halley dhe shpresoj të largohem me të.” Dhe kështu ndodhi: Twain vdiq më 21 prill 1910, një ditë pas kometës.