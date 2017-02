12 vite burg për Fabian Muçollarin

12 vite burg eshte denimi i dhene nga gjykata e Korces per Fabian Muçollarin qe vrau shokun pas nje konflikti qe nisi ne rrjetet sociale per nje vajze. Ngjarja ndodhi shtatorin e vitit te kaluar ne nje lokal bastesh ne qender te qytetit te Pogradecit.

Prokuroria kerkoi gjithesej 24 vite burg per Mucollarin, ndaj te cilit rezultuan te provuara tre akuza te renda vrasje ne rrethana cilesuese, plagosje e rende me dashje dhe armembajtje pa leje.

Nderkohe,treshja e gjyqtareve,pas konkluzioneve te akuzes dhe mbrojtjes,vendosi si denim perfundimtar 18 vite burg.

Nga aplikimi i gjykimit te shkurtuar i akuzuari per vrasjen e Fabio Hiles perfitoi uljen e 1/3 se denimit dhe do te vuaje 12 vite burg.

