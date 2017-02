14-vjeçarja shokon: Jam shtatzënë me njeriun më të mirë të botës, me babain tim

Itzel është një vajzë kiliane vetëm 14 vjeçe, e cila postoi në Facebook një fotografi duke treguar se ishte shtatzënë

Të afërmit dhe miqtë e saj ishin të befasuar me lajmin, se si ajo mund të ishte shtatzënë duke qenë se është vetëm 14 vjeç. Vajza u përgjigj me zemërim që mund të jetë e lumtur vetëm se ka një fëmijë me njeriun më të mirë në botës, me dashurinë e jetës së saj: me babain e saj.

Vajza ishte rritur vetëm nga babai që nga vdekja e nënës së saj në fëmijëri. Shteti gjithmonë ka qenë dyshues për një abuzim të mundshëm mbi vajzën nga babai i saj, por ajo prap me të qëndronte, ku dhe ai ka filluar ta “provokojë”.

Itzel është përpjekur për ta mbrojtur babanë e saj, duke siguruar se ishte thjesht një marrëdhënie konsensuale, por policia e ka arrestuar atë menjëherë.