17 vjetori i luftimeve në Kalanë e Tetovës, luftëtarët më të mirë jan vrarë dhe janë burgosur!

Sot u mbushën plotë 17 vite nga fillimi i krismave të para dhe fillimi i luftës së Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare në vitin 2001 në Tetovë.

Tre grupe me nga 11-12 shqiptar do të krisnin pushkën e parë paraditen e 14 marsit të 2001, së cilës iu bashkua i gjithë populli shqiptar në Maqedoni, por dhe shqiptarët anë mbanë botës.

Ajo pushkë nuk do të trondiste vetëm Tetovën, por të gjithë Maqedoninë. Jehona e kësaj krisme do të dëgjohej kudo. (INA)