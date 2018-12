PSG ndalet e mbyll me barazim 1-1 transfertën e Strasbourgut në një mbrëmje ku vendasit ishin shumë të karikuar. Parizienët vinin pa Neymar të dëmtuar dhe me Mbappen në stol, duke i besuar në sulm Edinson Cavanit. Ndërkohë që Strasbourg kishte bazuar lojën në mbrojtjen e hekurt për tu nisur në kundërsulm. Pikërisht në një të tillë vjen një prekje me dorë e Thilo Kehrer, dhe pas konsultimit me sistemin Var gjyqtari Anthony Gautier sinjalizon penallti. Nga pika e bardhë nuk fal Kenny Lala që kalon në avantazh vendasit. Në pjesën e dytë Tomas Tuchel hedh në fushë Kilian Mbappe i cili në minutën e 70-të fiton një penallti të cilën e kthen në gol Edinson Cavani. Deri në fund nuk mungojnë mundësitë e shënimit për të dyja skuadrat që në fund duhet të ndalen në paqe me nga një pikë që nuk ndryshon asgjë në tabelën e klasifikimit.

