21 vendet më të shtrenjta në botë për të jetuar (Foto)

Me siguri secili nga ne kemi informata se cilat janë vendet apo qytetet me standardin me të lartë të shpenzimeve në botë. Por, jo të gjithë e kemi ditur se cilat janë top 21 qytetet dhe shtetet të cilat e kanë standardin e jetesës, koston më të lartë për të jetuar apo për të bërë ndonjë pushim.

Londra është qyteti me i shtrenjtë në botë për të jetuar. Një sondazh i realizuar nga kompania “MoveHub” e publikuar në magazinën britanike “Businessinsider” ka dhënë një pasqyre të qartë të këtyre vendeve me qellim që t’i ndihmoj turistëve që të kalkulojnë shpenzimet para se ata të nisën për të vizituar këto shtete, transmeton Infokusi.com.

Statistikat e “MoveHub” bazohen në çmimet e jetesës, në çmimet e faturave, transportit, restoranteve dhe i klasifikon se cili vënd ka më shumë kosto të lartë jetese.

Qyteti me i njohur në botë, “New Yorku” është renditur me 100 pikë në vendet ku është bërë vlerësimi kurse vendet tjera janë renditur duke marrë këtë referencë.

Kështu që një vend me më shumë se 100 pikë është më i shtrenjtë se NewYork-u për të jetuar, ndërsa nëse ka më pak pikë rezulton se ajo është më e lirë.

Si pikë referimi është nxjerrë një mesatare për Mbretëritë e Bashkuara (Unitet Kingdom) e cila varion mes 51.03, duke e radhitur këtë shtet si vendin i 29 më të shtrenjtë për tu jetuar.

Infokusi.com më poshtë ua sjellë listen e 21 vendeve tjera:

21. Gana-53.89: Gana është një prej vendeve më të begatë të Afrikës, dhe kjo është reflektuar në koston e jetesës, e cila është më e lartë se çdo komb tjetër afrikan, sipas MoveHub.

20.Italia-53.89: Kostoja e jetesës në Itali është më e lartë se në dy ekonomitë më të mëdha të eurozonës, Gjermania dhe Franca. 19. Izrael-54.11: Izraeli është shumë i përfolur për çmimet e lira në krahasim me shtetet e tjera të rajonit si Kuvajti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

18. Kuvajti-57.31: Kartmonedha e Kuvajtit është dinari i cili është një nga njësitë më të forta të monedhës në botë, me një dinar të vetëm me vlerë £ 2.63. 17. Japonia-57.62: Ekonomia e Japonisë ka pasur ngecje disi në vitet e fundit, por ajo ende mbetet një nga fuqitë botërore, dhe kjo është reflektuar në koston e jetesës. 16. Zelanda e Re-58.26: Si një vend që ka të importuar një pjesë të madhe të mallrave të tij, Zelanda e Re është një vënd mjaft i shtrenjtë për të jetuar. 15. Shtetet e Bashkuara-58.59: NeëYork-u është pikë referimi i MoveHub, por SHBA në përgjithsi është i lirë, Të jetosh në qytetet e mëdha si New York dhe Los Angeles mund të jetë i kushtueshëm, por në zonat rurale dhe qytetet e vogla gjërat janë të ndryshme. 14. Irlanda-59.56: Që nga zgjedhjet e fundit, populli i Irlandës ka pasur një kërkesë të madhe për shpërngulje jashtë vendit, megjithatë duhet të levizin nëpër Detin Irlandez që të gjejnë një vend më të shtrenjtë. 13. Danimarka-60.01: Danimarka është vendi më shumë borxhe në Evropë në një nivel personal, borxhi mesatar I familjes është ekujvalente me 265% të të ardhurave vjetore sipas Eurostat. Kjo nuk mund të jetë befasuese duke pasur parasysh koston e jetesës në vend.

12. Australia-62.39: Krahas eksporteve të saj të mëdha të tilla si mineral hekuri – duhet të importohen shumë gjëra tjera. Kjo rrit koston e jetesës në mënyrë të konsiderueshme.

11. Ishujt e Virgjër të SHBA-ve 62.56: Kombi dhe ishulli mund të duken të bukur, por ajo është një vend i shtrenjtë për tu jetuar. Kostot ndryshojnë varësisht nga ishujt, interesantja e ktij vendi është se çmimet ndryshojnë nga rruga në rrugë, pra fqinji mund të ketë jetë më të lirë krahasuar me ty. 10. Luksemburg-64.18: Luxemburgu vazhdimisht renditet afër në krye të listave të vendeve më të pasura të botës, dhe kjo vjen në afërsi të lartë kur është fjala për koston e jetesës. 9. Katari-68.06: Vendi sjell punëtorët shumë të kualifikuar nga jashtë më paga jashtëzakonisht konkuruese, por pjesa më e madhe se paga është anuluar shpesh nga ana e kostos së jetesës. 8. Shtetet e Bashkuara Arabe-68.39: I njohur si një shtëpi për të pasur dhe të famshëm, qytete në Emiratet e Bashkuara Arabe si Dubai dhe Abu Dhabi janë tejet të shtrenjta. 7. Bahamas-73.63: Gjendja Karaibe e Bahamas përballet me të njëjtin problem si shumë vende të ishujve, që importet ia kalojnë eksporteve, duke rritur çmimin e mallrave. 6. Norvegjia-74.47: Vendet Skandinave janë tejet të shtrenjta, dhe Norvegjia nuk bënë përjashtim në këtë mes. Sipas Numbeo, mesatarja e një dhome gjumi në vënd kushton rreth £ 925 në muaj për qira. 5. Singapur-76.57: Sipas faqes Singapore Life Neës, kostoja mesatare e një gote birrë në qytet-shtet është rreth £ 8.50. 4. Islandë-80.47: Shkëputur nga pjesa tjetër e Evropës dhe me shumë pak tokë pjellore, Islanda është e detyruar të importojë shumë nga ushqimet e saj, duke i rritur të gjitha shpenzimet. 3. Hong Kong-81.93: Hong Kong është tejet i shtrenjtë, dhe me hapësirë në një premisë në qytet tepër të mbushur me njerëz, apartamentet janë zakonisht ngjitur, më shumë pak hapësirë dhe të kushtueshëm. 2. Zvicra-90.68: Zvicra shpesh kryeson listën e vendeve më të mira në tokë për të jetuar në sajë të infrastrukturës së mirë, kujdesin shëndetësor dhe një mjedis të pastër. Megjithatë, e gjithë kjo vjen me një çmim dhe është vendi më i shtrenjtë në Evropë për të jetuar. 1.Bermuda-126.34: Strehë e taksave, Oqeani Atlantik i Bermudës është zyrtarisht vendi më i shtrenjtë në botë, me kryeqytetin e vendit Hamilton i cili është edhe qyteti më i shtrenjtë individual në planet./INFOKUSI.COM

