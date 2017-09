22 vjeçari maqedonas vret shokun e tij të dhomës në SHBA

Një i ri nga Maqedonia rrezikon dënimin me burg të përjetshëm pasi që me më shumë goditje me thikë e ka vrarë shokun e tij poashtu nga Maqedonia.

22 vjeçari, Jovica Nikolloski më 9 shtator, e ka therur me thikë deri në vdekje shokun e tij të dhomës, 25 vjeçarin Spase Grazhdani me më shumë goditje.

Vrasja ka ndodhur në banesën e tyre në Yale, në ora 5 të mëngjesit, ku pas vrasjes së shokut të vet, Nikolloski ka bërë banjo, ka dalë nga banesa dhe është kthyer kah mesdita dhe vetë është paraqitur në polici.

Ai mbrëmë është paraqitur në seancën gjyqësore në Michigan, ku ai është shpallur fajtor për vrasje të shkallës së parë. Deri në seancën tjetër gjyqësore, ai mbetet në burg, pa të drejtë për ankesë.

Seanca e parë në gjyqin e Michiganit është caktuar më 26 tetor dhe për Nikolloskin ekziston mundësia të dënohet me burg të përjetshëm.