24 orë para vendimit final: A do të pranojë LSDM marrëveshje të shkruar, publike dhe transparente me BESËN?!

Zhvillimet politike në Maqedoni kanë hyrë në një fazë të ndjeshme. Portali Sakte.net nga burime mirë të informuara mëson se lidhur me vendimin e hyrjes ose jo të BESËS në Qeveri me Zoran Zaev, shumëçka do të varet nëse LSDM do të pranojë që marrëveshja të jetë transparente dhe e afatizuar.

“Kjo marrëveshje ka të bëjë kryekëput me parimet e qeverisjes të cilat kanë qenë publike dhe të njohura për opinionin. Mbetet në dorën e Zoran Zaev nëse seriozisht do t’i konsiderojë shqiptarët të barabartë në qeverisje apo nëse preferon ata të cilët gjatë gjithë këtyre viteve e dëshmuan se janë shërbëtor të zellshëm të politikave maqedonase”, – thanë për portalin Saktë.net, burime nga Kryesia e Lëvizjes BESA./Sakte.net