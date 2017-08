4 lugë në ditë dhe kanceri do të tërhiqet (Foto)

Shkencëtari i njohur rus e zbulon recetën për barin më të fuqishëm natyral, të cilin mund ta bëni edhe vet!

Sipas shkencëtarit rus, ekziston recetë për ilaçin i cili e shëron kancerin. Sipas fjalëve të profesor Mermerski nga një ligjëratë, receta e tij është ushqimi i cili në të vërtet e ndihmon tërë trupin, dhe nëse është çështja te kanceri, ky ilaç do të ndihmoj që të tërhiqet, shkruan gazetametro.net.

Ilaçi i pabesueshëm i shtëpisë ndihmon në pastrimin e enëve të gjakut, e forcon sistemin imunitar, e shëron zemrën, pastron veshkat dhe mëlçinë. Përparësitë tjera përfshinë përmirësimin e memories, dhe e mbron zemrën nga infarkti. Gjithashtu konsiderohet si ilaç më të dobishëm natyral kundër të gjitha llojeve të kancerit.

Përbërësit:

15 limonë

1 kg mjaltë natyral

12 karafil të hudhrës së njomë

400 gram grurë

400 gram arra të njoma

Përgatitja e grurit:

Merrni një enë të madhe të qelqit dhe vendosni aty grurin

Shtoni ujë në grurë dhe lëreni gjatë natës

Në mëngjes (pas orës 12), kullojeni ujin, shpërlani dhe përsëri kulloni

Lëreni grurin të rrijë edhe 24 orë

Pas kësaj gruri është i gatshëm

Përgatitja e masës:

Arrat e pastruara, hudhrat dhe grurin e përgatitur bluani.

Shtoni 5 limonë (përfshirë edhe lëvoren) dhe bluani edhe ato

Limonët tjerë shtrydhni dhe shtoni lëngun në qull.

Përzieni të gjitha përbërësit derisa të fitoni masën homogjene.

Pastaj shtoni mjaltin dhe përdorni lugën e drurit për përzierje.

Përzierjen vendosni në kavanoz të qelqit dhe mbani në frigorifer. Mbani aty 3 ditë dhe më pas përdoreni në përputhje me udhëzime si në vijim.

Konsumimi i ilaçit:

Merrni 1 apo 2 lugë të supës përzierje gjysmë ore para mëngjesit, darkës dhe para se me fjet.

Nëse e përdorni këtë ilaç për shërim të kancerit, atëherë duhet ta merrni 1 deri 2 lugë çdo dy orë. Sipas fjalëve të dr. Mermerski, ky ilaç shtëpiak është i dobishëm për jetëgjatësi dhe jetë të shëndosh. Ai ndihmon në shërimin e kancerit dhe mbajtjen e dukjes rinore dhe energjisë.

Dr. Mermerski shpjegon më tej se ilaçi shtëpiak i ka të gjitha materiet të ushqyese të nevojshme për organizmin tonë, siç janë:

Vitaminat

Proteinat

Mineralët e kripërave

Karbohidratet

Substancat biologjikisht aktive