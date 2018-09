48 skuadra për një trofe, E.League nis rrugëtimin, spikat Paok-Chelsea, Milani sfidon “hirushen”

Milan, Chelsea, Arsenal, Lazio e Sevilla nisin sot rrugëtimin e tyre në edicionin 2018-2019 që do të kulmojë me finalen që do të zhvillohet në Baku të Azerbajxhanit, në 29 maj të vitit të ardhshëm. Përmendëm vetëm disa nga skuadrat favorite sepse sot do të nisë faza e grupeve e këtij kompeticioni në të cilin marrin pjesë 48 skuadra, me ndeshjet kryesore dhe më të rëndësishme që edhe këtë edicion do të keni mundësi t’i ndiqni live në ekranin e Supersport. Në orën 18:55 vëmendja më e madhe do të jetë te Chelsea i Sarrit që sfidon në Selanikun e zjarrtë Paokun vendas në një sfidë që pritet të dhurojë spektakël dhe nuk duhet humbur për asnjë arsye. Në të njëjtin orar në grupin H që konsiderohet edhe si grupi i ferrit Lazio do të presë në Olimpico qipriotët e Apollon Limasol. Villareal-Rangers është një tjetër përballë shumë interesante sidomos edhe për faktin se me skocezët luan futbollisti i kombëtares kuqezi Eros Grezda. Mbetet për t’u parë nëse legjenda angleze Steven Gerard do ta aktivizojë kuqeziun në këtë ndeshje.

Genk-Malmo është një tjetër sfidë që ofron Supersport në orën 18:55 edhe për faktin se me belgët luan kosovari Edon Zhegrova i cili gjithsesi nuk është grumbulluar për këtë takim pasi ka probleme me trajnerin ndërsa pjesë e suedezëve është lojtari më i ri kombëtares shqiptare Egzon Binaku. Në Supersport 6 në të njëjtën orë 18:55 do të keni mundësi të shikoni të gjithë golat që do të realizohen në ndeshjet e tjera por edhe në sfidat që do të transmetohen direkt. Në orën 21:00 sytë do të jenë te Milani që do të ketë një transfertë të lehtë në letër pasi sfidon surprizën Dudelange në Luksemburg. Arsenal-Vorskla është një tjetër takim interesant. Shumë e fortë parashikohet edhe ndeshja që do të zhvillohet në Zagreb mes Dinamos vendase dhe turqëve të Fenerbahces, ndërsa në Supersport nuk do të mungojë as takimi mes AEK Larnaca dhe zviceranëve të Zurich. 8 sfida live dhe të gjithë golat direkt, kjo e sotmja është një mbrëmje për të mos u humbur për asnjë arsye në ekranin e Supersport.