50 vjeçari vdes duke kryer marrëdhënie se…., veprimi i policisë do t’ju befasojë (FOTO)

Një burrë 50-vjeçar ka humbur jetën dhe një grua është gjetur pa ndjenja në një festival që është mbajtur në një vend me pyje pranë Tunbridge Wells. Mendohet se burri ka humbur jetën gjatë kohës që ishte duke kryer marrëdhënie.

Patrullat dhe ekuipazhet e ambulancës shkuan në vendin ku një njeri u gjet i vdekur. Nuk mundeshim të bënim asgjë”,- ka thënë një zëdhënës i policisë së Kentit. Në festivalin “Flamefest” duhet të merrnin pjesë rreth 200 vetë por kanë qenë shumë herë më pak. Policia i ka lënë të gjithë të pranishmit të lirë pa i marrë në pyetje. Ky detaj është befasues, pasi normalisht merren në pyetje. KLIKO me poshte per ta pa skenen: