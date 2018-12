Amar Lenjani nga Karaçeva, fëmija superior me koeficient të inteligjencës 131

Telefonin e mban në dorë në mënyrë që të arrij të identifikoj të gjitha flamujt e shteteve që i gjen në bazë të aplikacioneve telefonike. Amar Lenjani gjashtë vjeçari nga Karaçeva e Kamenicës është fëmija superior i cili di të flas 7 gjuhë të botës, raporton T7.

Përpos shqipes dhe anglishtes gjuhë e veçante për të janë edhe rusishtja e greqishtja.

Amari i cili duket se është poliglot di edhe të shkruaj shumë mirë gjuhët që i flet. “Flas anglisht, gjermanisht, rusisht, greqisht, indisht, portugalisht,serbisht”, ka treguar Lenjani.

Ai madje edhe pse është gjashtë vjeçar arrijnë të di se kush udhëheq me qeverinë e kush është president i Kosovës.

“Kryeministër i Kosovës është Ramush Haradinaj, e presidenti është Hashim Thaci”, ka thënë Amari. Gjashtëvjeçari superior di që alfabetin e gjuhës angleze të shprehë edhe me gjuhën e shenjave.

Vijimi i mësimeve në klasën e parë tashmë për të nuk është interesant sepse ai ka dëshirë të jetë dy klasa më lartë se sa që është aktualisht.

“Unë du me shku në klasë tretë se aty mëson ma shumë matematik, e klasa e parë nuk është shumë e mirë”, është shprehur gjashtë vjeçari. E kjo është vërtetuar edhe nga psikologët të cilët i kanë matur atij inteligjencën.

Inteligjenca e gjashtë vjeçarit është 131 IQ.

Prindërit tregojnë që djali i tyre ishte i veçantë qysh kur ishte edhe më i vogël.

“Amari kur ka qenë katër vjeçar ka ditë me shkrujt e me fol anglisht po edhe shqip. Në fillim na ka fol veç anglisht, për neve ka qenë e vështirë sepse ne jo krejt e kemi ditë anglishten”, ka treguar nëna e Amarit, Valmira.

Madje ajo tregon se rekomandimi i mësueses së Amarit ishte që të bënte një test psikologjie.

“Kur Amari ka nis shkollën, klasën e parë mësuesja ka pas me të probleme se nuk iu ka dok shkolla interesant e as mësimet. Mësuesja e ka vrejt që Amari osht ma i vecant se nxansat e tjerë edhe na ka rekomandu me qu me ja bo një test. Testi i intelegjencës i ka dal 131 IQ, e që e bënë këtë fëmijë superior”, ka thënë Valmira Lenjani.

Dëshira e Amarit është që kur të rritet t’i shërbej atdheut nën uniformën e ushtrisë së Kosovës.

“Unë kur të rritem du me u bo ushtar”, shprehte vazhdimisht këtë dëshir gjashtë vjecari.

Amari i cili ligjërisht gëzon moshën gjashtë vjeçare sipas raportit mjekësor ai duhet të jetë 8.10 vjec.

Fëmijët si Amari në Kosovë janë të rrallë por që kanë mungesë të përkrahjes institucionale.