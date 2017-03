8 shenjat treguese të një trupi të mbushur me toksina

Është koha ideale për të çhelmuar trupin nga toksinat që keni grumbulluar gjatë dimrit. Me rritjen e temperaturave, trupi kërkon më shumë ujë, e për pasojë djersin më tepër duke nxjerrë jashtë të gjitha toksinat e dëmshme.

Më poshtë do të lexoni të gjitha shenjat treguese të një trupi të mbushur me toksina duke ju paralajmëruar se keni nevojë për një pastrim .

Pagjumesi

Toksinat reduktojnë nivelin e hormonit melatoninë duke shkaktuar pagjumësi.

Vështirësi për të humbur peshë

Toksinat në trupin tuaj mund të vijnë si pasojë e stresit, zemërimit, ankthit dhe problemeve të tjera të përditshme. Kjo gjendje pengon aftësinë e trupit tuaj për të rregulluar nivelet e glukozës dhe kolesterolit. I tërë procesi çon në ruajtjen e yndyrës në zonën e barkut.

Djersitje e tepërt, afshe të nxehta

Rritja e toksinave në trupin tuaj detyron zemrën të punojë më shumë. Kjo çon në mbinxehje të trupit.

A djersini mjaftueshem?

Djersitja është mekanizmi natyror i trupit për të dëbuar toknisat përmes poreve.

Sinuse të bllokura është gjithashtu shenjë e një trupi të mbushur me toksina.

Problemet me lëkurën

Puçrrat në fytyre, lëkura e thatë, apo skuqjet janë të gjitha shenja të toksinave në trupin tuaj.

Gjuha e bardhë apo e verdhë

Kur toksinat grumbullohen në trupin tuaj gjuha kthehet në ngjyrë të bardhë ose të verdhë.

Dhimbje koke

Toksinat janë gjithashtu të lidhura me problemet kronike. Në vend të një qetësuesi keni nevojë për një pastrim të përgjithsëhm të organizmit.

