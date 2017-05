‘9 Maji dita e Evropës – mbushen dy vite nga Tradhtia e Madhe në Kumanovë!’ (Video)

“Na ndodhën ‘Sopoti’, ‘Brodeci’, likuidimi i Harun Aliut me shokët, ‘Monstra’…, dhe ata që ishin pjesë e regjimit që e shkroi këtë kalendar tragjikë tonin – drejtuesit e BDI’së – sot janë shpallur pjesë e qeverisë reformatore?! Nesër është dita e Evropës dhe mbushen dy vite nga rasti tragjikë i Kumanovës, por ne ende nuk e dimë saktë as çka ndodhi, as pse ndodhi! Por e dimë se ata që duhej të na tregojnë se çka është duke ndodhur me ne dhe rreth nesh – pushtetarët e atëhershëm të BDI’së – sot janë ‘shpëtimtarë’ të shtetit, që së bashku me VMRO-DPMNE’në, e sollën buzë greminës!”, – shkruan shkrimtari Kim Mehmeti.