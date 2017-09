9 mijë policë të Maqedonisë në gatishmëri, ja ku do të përdoren

Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë në bashkëpunim me OSBE-në, është duke

stërvitur mbi 9 mijë policë të cilët do të angazhohen në mbarëvajtjen e procesit të zgjedhjeve

lokale, që do të mbahen në tetor.

Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski për Radion Evropa e Lirë thotë se dikasteri

që drejton ai po bën të gjitha përgatitjet përfundimtare për të pasur një proces zgjedhor të

besueshëm nga të gjitha palët.

“Ne për çdo ditë e japim kontributin tonë që mos të ketë incidente, të zvogëlohet numri i

incidenteve, ose të mos arrihet deri në incidente më serioze të cilat do të mund ta prishnin

procesin zgjedhor. Por këtë duhet ta bëjmë të gjithë së bashku, ndërsa Ministria e Punëve të

Brendshme, pjesën e vet të punëve, ingjerencat që ka, autorizimet që i ka në dispozicion do t’i

zbatojë, që me të vërtetë të sigurohen zgjedhje fer dhe demokratike dhe më e rëndësishmja

nga të gjitha, qytetarët të mund të marrin vendime”, thotë ministri Spasovski.

Ndërkaq, Ismet Ramadani nga Këshilli Veri-Atlantik për Radion Evropa e Lirë thotë se marrë

parasysh rëndësinë e këtyre zgjedhjeve lokale sepse vlerësohet se këto zgjedhje lokale

përcaktojnë të ardhmen e partive politike, kjo e bën nënvizon ai, që i gjithë ambienti procesit

zgjedhor të jetë tensionues, megjithëse çdo kush që do të shkakton incidente do të humbte

përkrahjen e faktorit ndërkombëtar edhe nëse shënon fitore.