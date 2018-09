A do ta zhgënjejë INTERPOL-i Hashim Thaçin?

Presidenti Hashim Thaçi ka muaj që përdorë një retorikë pesimiste për të ardhmen e vendit, derisa po përpiqet me ngulm ta shtyjë projektin për shkëmbimin e territoreve me Serbinë. Ai, bashkë me Haradinajn e Pacollin po përpiqen që të lobojnë për të siguruar votat për anëtarësimin e Kosovës në Interpol, por vet Thaçi para pak ditësh e sulmonte këtë plan në televizionin publik duke thënë se ka pak gjasa të ndodhë. Mbetet të shihet nëse Kosova do të bëhet anëtarja e re kësaj organizate duke rrëzuar kështu teorinë e Presidentit se vendi nuk mund të legjitimohet më tej në arenën ndërkombëtare për shkak të Serbisë.

Pasi ka ndryshuar qasjen për mënyrën se si duhet të ec Kosova në dialogun me Serbinë që po zhvillohet në Bruksel duke u angazhuar fort për shkëmbim territoresh, Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po përpiqet të argumentojë se pa këtë zgjidhje Kosova do të ketë të ardhme të zymtë.

Përpos krahasimeve me Palestinën, Thaçi po përmend vazhdimisht skenarë të errët . Kështu shefi i shtetit i ka dhënë goditje edhe planeve për anëtarësimin e Kosovës në INTERPOL(organizatë ndërkombëtare e policisë), teksa fliste në televizionin publik duke thënë se gjasat që kjo të ndodhë janë të vogla.

“Kosova është njohur nga 116 shtete, është anëtarësuar në rreth 200 organizata ndërkombëtare, mundësia për sjelljen e njohjeve të reja mund të them lirisht është zvogëluar pavarësisht nga kilometrazha që mund të bëjmë gjithë bartësit e institucioneve por mundësitë janë të vogla” ka thën ai.

“Ne anën tjetër tash jemi para një procesi të anëtarësimit në Interpol, gjithashtu gjasat janë shumë të vogla” ka thënë shefi i shtetit javën e kaluar.

Megjithatë, Presidenti Thaci i cili mujave të fundit Republikës që e drejton i ka përshkruar një fat të zi duke thënë se ajo nuk mund të bëhet shtet pa vulën e Serbisë, po lobon sa për sy e faqe për anëtarësim në INTERPOL.

Të fundit që ia ka përmendur këtë kërkesë është miku i tij Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan me të cilin ka pasur takim në Nju Jork. Ndërkohë që në takimet në Nju Jork edhe Haradinaj e Pacolli i kanë lutur për votë liderët e ndryshëm botërorë.

“Ai ka marrë mbështetjen e presidentit turk, Erdoğan për procesin e anëtarësimit të Kosovës në INTERPOL, duke kontribuar kështu në rritjen e sigurisë globale” thuhet në njoftimin e Presidencës për takimin Thaci –Erdogan.

Tentimi i dytë i Kosovës për anëtarësim në policinë ndërkombëtare pritet të jetë i vështirë për shkak të kundërshtimeve të Rusisë dhe Serbisë dhe vendeve tjera që nuk e njohin Kosovën.

Sipas Kushtetutës së INTERPOLIT shtetet që aplikojnë për tu bërë anëtarë duhet të marrin ⅔-tat e votave e shteteve anëtare.

Një vitë më parë, për shkak të zgjedhjeve, Kryeministri Haradinaj kishte tërhequr kërkesën për anëtarësimin e Kosovës në këtë organizatë me arsyetimin se nuk ishin siguruar vota të mjaftueshme në Asameblenë e Përgjithshme të Interpolit që vitin e kaluar ishte mbajtur në Pekin.

Sido që të jetë sekretari i Peërgjithshëm i INTERPOL’it në mars të këtij viti kishte njoftuar autoritetet në Prishtinë se Kosova anëtarësimi i Kosovës ka hyrë në agjendë për Sesionin e 186 të Asamblesë së Përgjithshme që do të mbahet nga 18 – 21 nëntor në Dubai.

Por, optimizmi i Sekretarit të kësaj organizate Jurgen Stock ku falënderon Kosovën që ka shfaqur interesimin për t’iu bashkuar INTERPOL’it, nuk po ndahet në Prishtinë pasi vetë Thaci po përmend shanset e vogla. Mbase Presidenti mund edhe ta dëshirojë këtë, në mënyrë që të përmbushet profecia e tij.