Të entuziazmuar me ecurinë pozitive në kuadër të kampionatit dhe Kupës së Maqedonisë, futbollistët kuqezi me optimizëm presin përballjen e parë të gjysmëfinale të mërkurën me Renovën.

Mesfushori Armend Alimi beson se ekipi do të shfrytëzojë momentin e mirë për të marrë rezultat pozitiv përballë Renovën në rrugën drejt finales së tretë të njëpasnjëshme.