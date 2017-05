A do të jetë LR-PDSH në Qeveri? Ja çka thotë Sela! (Video)

Kryetari i LR-PDSH-së, Zijadin Sela në paraqitjen e parë pas 27 prillit është pyetur edhe lidhur me qeverinë e re. Ai me këtë rast ka thënë se për LR-PDSD është me rëndësi të ketë një qeverisje të re, e jo nëse do të ketë ministra ose jo, shkruan Gazeta Lajm.

“Pavarësisht se a do të kemi ministra ose jo, ne do ta votojmë qeverinë e re dhe brenda 100 itëve do ta bëjmë rivlerësimin e asaj vote që e kemi dhënë”, tha Sela.

I pyetur nëse LR-PDSH do ta marë ministrinë e shëndetësisë, Sela u përgjigj me humor. “Unë nuk e di këtë gjë, as dokotori (Arben Taravari) nuk e din. Ende nuk dihet”, tha Sela.