A do te kete Dibran në qeverinë Zaev.

Tani qe Zaev mori mandatin kureshtja eshte se do jete e prfaqesuar Dibra ne qeveri. Do te kete dibran dhe ne cilat nivele do jene ata? Partia e Zaevit mori shume vota ne Diber, cfar vemendje do i kushtoj qeveria e re Dibres? Te shohim./Dibraexpress