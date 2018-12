A do të ketë amnisti të re nëpërmjet ndryshimeve në Kodit Penal, e cila do të përfshi një pjesë të prokurorve në lëndët të cilët udhëhiqen ga Prokuroria Speciale Publike?

Në Kuvend duhet të votohen ndryshimet në Kodin Penal në procedurë të përshpejtuar. Ndryshimet mund të godasin në nenin me të cilin parashikohen dënime për keqpërdorime të detyrës zyrtare dhe autorizimeve.

Edhe pse nga pushteti thonë se ndryshimet nuk do të kenë ndikim ndaj lënëve të cilët i udhëheq Prokuroria Speciale Publike, megjithatë një pjesë e madhe e të akuzuarve në lëndët e PSP-së akuzohen për këtë vepër penale. Me ndryshimet përgjegjësi do të kenë vetëm funksionarët të cilët duke e shkelur ligjin kanë përfituar “përfitime pronësore”, ndërsa përveç kësaj do të zvoglohen edhe dënimet e parapara.

Nga PSP-ja thonë se nuk janë të kyçur në bisedimet ndër-partiake për ndryshimin e nenit 353 nga Kodi Penal, i cili ka të bëjë me keqpërdorimin e detyrës zyrtare dhe autorizimeve.