A do të kthehet Kurtishi te Shkëndija? Ja çka deklaroi lojtari

Futbollisti 31 vjeçar nga Kumanova, Mensur Kurtishi në kampionatin 2016/17 ishte pjesë e skuadrës austriake në Ligën e tretë FC Wienna 1894, me të cilin klub kanë përfunduar në pozitën e parë duke u shpallur kampion. Kumanovari gjatë javës qëndroi në Tetovë për të ndjekur një ndeshje kampionati të ish-klubit të tij Shkëndija. Në prononcim për Art Channel, kumanovari foli për të arriturat e tij në ekipin austriak gjatë kampionatit që sa po ka përfunduartheksoi futbollisti Mensur Kurtishi

”Këtë vit u shpallëm kampion, por për fat të keq nuk mund ekipi të futet në Ligën e Dytë. FC Wiena 1894 është klubi më i vjetër në Austri, është klub shumë i mirë, por këtë vitë kanë pasur probleme financiare dhe për këtë arsye nuk mund të futet në kampionatin e ardhshëm në Ligën e Dytë. Kemi pasur shumë sukses këtë vit, ka qenë viti i mirë. Kështu që jemi të kënaqur” theksoi futbollisti Mensur Kurtishi

Nuk është ndalur për kontributin e tij në ekipin austriak, prandaj ai tha se ka mbetur i kënaqur edhe pse mendon se gjithmonë mundet edhe më tepër.

“Edhe për mua ka qenë një vit i mirë. Mendoj me 18 gola që kam shënuar këtë vit. Mendoj që ka qenë në rregull. Normal kanë qenë gola vendimtar, shumë ndeshje janë vendosur me golat e mijë. Kështu që jam i kënaqur këtë vit” deklaroi futbollisti kumanovar.

Mensur Kurtishi me skuadrën austriake ka kontratë deri në fund të qershorit, ka ofertë nga klubi i tij dhe klube të të tjera austriake. Por çka mendon për kthimin e tij sërish në Tetovë ?

” Në Tetovë, nuk e di ? Nuk e di, por statusi im është kështu që kontrata më mbaron në fund të qershorit dhe jemi në bisedime me klubin prapë për vitin e ardhshëm, por edhe me disa klube në Austri. Por unë jam i hapur për çdo gjë kështu që të shohim se çka do sjellë e ardhmja” p;rfundoi Mensur Kurtishi.

Mensur Kurtishi pas largimit nga Shkëndija në vitin 2014, ka qenë pjesë e Brisbane Roar në Australi, pastaj vazhdoi në Varese, skuadër e ligës së dytë të Italisë, një sezon ka luajtur në Matera, po në Itali dhe së fundmi është pjesë e First Vienna nga Austria, me të cilët fitoi titullin kampion në ligën e tretë. Tani është lojtar i lirë. /Sh. S. /