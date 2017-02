A do të mbrojë Marko Jovanovski kundër Vardarit, ja çka thotë Brdariç

Trajneri Thomas Brdaric si duket nuk e ka ndërmend të bëj zëvendësime në portën e Shkëndijës, në ndeshjen e së mërkurës ndaj Vardarit e vlefshme për ndeshjen e parë gjysmëfinale të kupës, përkundër gabimit amatoresk të Marko Jovanovskit, i cili ia dhuroi golin e parë Vardarit, të dielën në Shkup.

Ai ka thënë se secili portier mund të gaboj dhe se ato janë pjesë e lojës.

“Nuk ka kurrfarë presioni në lidhje me portierët. Secilit i ndodh të gabojë dhe gabimet janë pjesë e lojës. Para ndeshjes do të vendosim kush do të jetë në portë, por e përsëris se nuk kemi ndonjë presion në lidhje me këtë gjë”, tha për “Lajm”, trajneri i Shkëndijës, Thomas Brdariç.

Ndeshja Vardar-Shkëndija do të filloj prej orës 14:00, ndërsa do ta gjykojnë treshja nga Shkupi në krye me Dimitar Meckarovski, të cilit do t’i ndihmojnë Dejan Nedelkovski dhe Goce Petreski.

Në ndeshjen tjetër gjysmëfinale do të takohen Bregallnica dhe Pelisteri./lajm