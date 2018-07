A do të transferohet Messi në Inter? Konfirmon gjithçka legjenda e klubit

Legjenda dhe njëherit të zëvendës presidenti i Interit, Javier Zanetti, ka folur për një transferim të mundshëm te Leo Messit te klubi zikaltër.

Spekulimet për një kalim të Messit te Interi filluan me deklaratën e pronarit të Pirellit, sponzorit të gjigantit italian.

Por, ky transferim nuk do të ndodhë, sipas Zanettit.

“Nuk ka asnjë bazë të vërtetë në këtë lajm. Eshtë një çmenduri. Vetëm një i marrë mund ta mendojë apo ta besojë”, tha Zanetti.

Ai po ashtu foli edhe për të ardhmen e sulmuesit Mauro Icardi.

“Icardi qëndron te Inter, te ne është shumë mirë dhe shumë i lumtur. Sapo të mbyllet merkato do të nisim bisedimet me të për rinovimin e kontratës dhe do t’i propozojmë një marrëveshje të re që unë besoj se do ta pranojë,” ishin fjalët e kapitenit zikaltër për Fox Sports Argentina. /Insporti