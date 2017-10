A e nënçmoi Ahmeti Likovën me fjalimin e tij konfuz? Mbi Lidhjen e Prizrenit janë librat e Rilindjes kombëtare!

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, pasditën e së enjtes ka qëndruar në disa fshatra të komunës së Likovës, Sllupçan, Hotël e Likovë, ndërsa në mbrëmje në Mateç mori pjesë në tubimin promovues të kandidatit Erkan Arifi për kryetar të Likovës. Ahmeti në fjalimin e tij e vuri theksin te monumentet e ndërtuara për nder të UÇK-së, dhe u lavdëruar që monumenti i parë është bërë në zonën e Karadakut, për të cilin premtoi se do ta ngrisin sa më lartë që të shihet edhe në Preshevë. Likovasit me të madhe po pyesin veten a deshi t’i nënçmojë Ali Ahmeti me fjalimin e tij konfuz, apo aq e ka kapacitetin intelektual për t’u shprehur.

“Ky monument, nuk e di sa e vërejtët, qëndron mbi lidhjen e Prizrenit. Mbi Lidhjen e Prizrenit, janë librat e Rilindjes Kombëtare, që ne na e kanë mbajtë shpirtin gjallë. Dhe mbi ato libra ngritet lartë e më lartë shqiponja e pamposhtur”, deklaroi më tej Ahmeti, transmeton Shenja.