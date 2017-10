A ESHTE OLSI JAZEXHI ME ORIGJINË SERBE……???????

Shkruan: Dr.sc. Ilmi Veliu

Në fillim u habita dhe nuk isha ne gjendje ta kuptoj qendrimin pro serbo-rus,dmth pro sllav dhe shumë antishqiptar të hoxhës radikal nga Malezia, Olsi Jazexhi. Për ne shqiptarët, që për fat të keq dhe pa fajin tonë, mbetëm jashta kufirit të Shipërisë mëmë, qëndrimet shumë ekstreme dhe antishqiptare të Jazexhiut, Mustafa Nano e ca budallenjëve të tjerë, që për fatin tonë janë pakicë, na qudisin dhe na lejnë pa tekst. Për ata që nuk e njohin, Olsi Jazexhi eshtë i lindur në një fshat të largët dhe malor të Devollit të Korçës. Në fshatrat përreth Korçës e Pogradecit ka edhe asi personash që për interesa personale e për para, prezentohen edhe si grekë, bullgarë, maqedonas e serbë. Sipas urrejtjes së madhe që ka dhe qëndrimeve antishqiptare, shihet se edhe Olsi ka rrënjë greke apo serbo-bullgare. Ka mundësi të ketë edhe rrënjë osmano-anadollake, sepse mbiemri Jazexhi eshte mbiemër turk. Për shumë vite, ai është mësuar dhe trajnuar në Kualla Llumpur të Malajzisë,në fillim për teologji dhe pastaj kinse për Historinë e Qytetërimit Osman, por trajnimi dhe detyra që ai ka marrë mbi vehte eshtë, që ai sa më rëndë dhe sa më keq ti fyej shqiptarët, historinë e tyre të lashtë iliro-pellazge dhe të bejë përqarje sa më të madhe fetare në mes tyre.

Ai si agjent i specializuar – sekret, serbo-rus eshtë derguar me detyra speciale në shumë vende të Orientit, që nga Arabia Saudite deri te Tailanda, Algjeria, Singapori, Turqia… dhe ne fud ka ardhur në Shqipëri. Olsi prezentohet edhe si hoxhë e musliman i devotshëm por shihet se ai eshtë i mësuar specializuar e i trajnuar nga sigurimet sekrete serbo-ruse që ta prezentoi Islamin si fe shumë radikale,fe që nuk i pranon dhe nuk i don fetë e kombet tjera në botë, dhe si fe që i urren dhe duhet ti luftoi fetë tjera në Ballkan, Evropë e Botë….. Ai pra është i interesuar që të prezentoi historinë e feve në Ballkan dhe kinse presioni që bëhet kundër shqiptarëve muslimanë në Shqipëri eshtë shumë i madh dhe se ai presion i ka ka këthyer nga turq në shqiptarë. Duke poseduar fonde te huaja dhe duke i paguar fortë mediat shqiptare, ai eshtë aktiv në shumë media dhe shkruan me urrejtje të madhe kundër kombit shqiptar. Eshtë aktiv dhe merr pjesë edhe në debate mbi historinë, politikën dhe mënyrën se si shqiptarët janë turqë e arabë dhe se kombi shqiptarë eshtë i shpifur nga Italia e Austria dhe se asnjëherë nuk ka eksistuar.

Se ai është pro serbë dhe punon për teoritë e Akademisë serbe, ku thuhet se shqiptarët nuk eksistojnë si komb, por janë turq dhe se duhet te shpërngulen për në Turqi, e vërteton edhe vizita që ai ia ka berë përmendores më të madhe serbe në Gazimestan të Kosovës dhe fotografisë së tij ku ai na përshëndet me tre gishtat lart, që eshtë përshëndetje e radikalëve dhe shovenistëve serbë. Pikërisht nga ky vend famëkeq, prej ku Jazexhiu na përshëndet me tre gishta, lugati Millosheviq, me tre gishtat lartë, e filloi fushatën luftarake për zhdukjen e shqipotarëve. Olsi Jazexhi, në një intervistë për gazetën TemA, thotë se shqiptarët, deri para vitit 1912, kanë qenë turq. Madje, sipas tij, ka qenë Perandoria Osmane ajo që krijoi kombin shqiptar. Për të, Skënderbeu dhe Nëna Tereze janë figura fetare të katolikëve dhe nuk kan të bejnë me shqiptarët myslimanë, ndërsa Rilindja e Naim Frashërit e sajoi dhe e çpiku Gjergjin si figurën më të madhe historike shqiptare. Në këtë rast Jazexhiu harron se vetë Naimi me vëllezrit ishin myslimanë të devotshëm por asnjëherë nuk thanë se Skenderbeu nuk eshtë i tyre dhe se shqiptarët janë turq apo arabë. “Në Shqipëri dhe Kosovë myslimanët përbëjnë shumicën e nuk mund të pranojnë si heronj figura nga propaganda katolike”, thot Jazexhiu. “Kemi qenë Turq” deri në vitin 1912, dhe se Perandoria Osmane nuk i ka pushtuar shqiptarët sepse ata nuk kanë eksistuar. Pastaj ,,historiani,, hudum, Olsi Jazexhiu e ndryshon mendimin se Italia e Austria i çpikën shqiptarët dhe thotë se “Shqipëria është pjellë e Turqisë evropiane”. Ai Shpreson se historia do të rishikohet dhe se në tekstet shkollore “do të mësojmë se përpara vitit 1912 ne shqiptarët kemi qenë osmanë. /Telegrafi/

Olsi Jazexhi ka nënshtetësi dhe dokumente te disa shteteve dhe se fundmi ka marrë edhe nënshtetësinë e Kanadës por momentalisht eshtë në Tiranë,ku punon dhe kontribon për sigurimin serb dhe detyra e tij e madhe dhe kryesore eshtë që në Shqipëri e Kosovë të krisë lufta ndërfetare dhe pastaj të ndërhyjë Serbia për të qetësuar dhe bindur shqiptarët se ata janë turq dhe se duhet te shpërngulen për në Anadoll……….

Foto lartë, Vuk Drashkoviq,radikali dhe shovenisti më i madh serb.Foto poshtë,Millosheviqi përshendet serbët në tubimin në Gaazimestan,te cilin vend që serbët e konsiderojnë sit e shenjëtë na përshëndet me tre gishta edhe serbi Olsi Jazexhi.