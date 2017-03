“A i ka falur Zoran Zaev krimet e BDI-së?” (Video)

Lideri i LSDM-së, Zoran Zaev sot para qytetarëve e prezantoi programin e ri të Qeverisë së ardhshme, ku bëri thirrje që të gjithë të njëjtin ta pranojnë. Zaev tha se Qeveria e re do të jetë për një shtet me aspirata integruese për në BE dhe NATO.

Ndërkohë, gjatë prononcimit të tij Zaev ka thënë se për regjimin disa vjeçar në Maqedoni ka qenë fajtor Nikolla Gruevski dhe udhëheqësia e VMRO – DPMNE-së, por si pjesë të asaj qeverisjeje nuk e ka përmendur BDI-në e Ali Ahmetit si pjesë përbërëse të këtij “regjimi”. Me çka shumë analistë vendas kanë parashtruar dilemën se mos vallë me këtë Zaev dëshiron në njëfarë forme të amnestoj “krimet politike” të BDI-së?!/almakos