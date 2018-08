A janë bijtë e osmanlinjve pjellë e gjysheve të përdhunuara?

Nëse ka djem a nipa të osmanlinjve në Dardani e në Shqipëri, atëherë ata janë pjellë e gjysheve të përdhunuara, kopila, bastardë, janë turpi i kombit, që duhet të fshihen shtatë pash nën tokë.

Gjyshet e këtyre bastardeve nuk ishin fajtore pse patën fatkeqësinë të lindin pjellën e bishave osmane, sepse osmanlinjtë ishin pushtues- kafshë që erdhën me gjak e me hekur.

As pjella e këtyre përdhunimeve nuk ishin fajtorë, por është turp kur disa nga nipërit e këtyre përdhunimeve makabre, mburrën pse janë pjellë e përdhunimit, madje flasin për atin përdhunues sikur ata të ishin heronj, ndërsa ishin kriminelë sikurse ishte kriminale Perandoria Osmane.

Jo rrallë ndonjë bastard i tillë me surrat afgani, që dëshiron të paraqitet pjellë e gjysheve të përdhunuara, mburret me të atin përdhunues. Çfarë monstrumë janë këta bastard që mburren me përdhunuesit osmanlinj.

Rrëqethem kur i lexoj çmendurit e tyre. Sa turp! Por ata turpin e hanë me bukë.

Është e njëjta gjë sikur sot një Gëzim, me surrat serbi të Shumadisë, i biri i përdhunuesit Sllobodan të thotë se mburret me “serbët e lavdishëm”, që sunduan shqiptarët gati njëqind vjet me gjak e me hekur, apo sepse e mbajtën nën sundim ish-Jugosllavinë.

Gëzimi, bastard i osmanlinjve dhe Gëzimi bastard i serbëve të Shumadisë nuk dallojnë.

Nuk ka shembull tjetër në botë ku nipi mburret pse ia kanë përdhunuar gjyshen, apo kur djali e mburr të atin përdhunues. Ndërkaq, televizionet tona ua nxjerrin surratin në ekran pikërisht pse na e nxijnë fytyrën.