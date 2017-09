A janë ndarë Pique dhe Shakira? Ky është postimi i lojtarit që konfirmon gjithçka

Prej javësh nëpër mediat rozë po qarkullon lajmi se futbollisti Gerard Pique dhe këngëtarja Shakira janë në prag të divorcit.

Teksa asnjë prej të dyve nuk ka folur rreth këtyre thashethemeve, duket se vjen një moment që “nuk mban më ujë pilafi”.

Kështu për të hedhur poshtë të gjithë këto fjalë, Pique ka publikuar ditën e djeshme një foto të Shakirës me dy fëmijët e tyre me mbishkrimin “e diela me familjen”.

Kjo patjetër që është një shenjë e qartë që mes tyre nuk ka divorc. Sigurisht që si çdo çift edhe ata mund të kenë kaluar krizat e tyre, por duket se dashuria gjithmonë triumfon mi gjithçka.