A ka kërkuar PSP arrest për Ali Ahmetin dhe Nikolla Gruevskin? Ja përgjigja e Katica Janevës! (Video)

A është kërkuar arrest për ish kryetarin e VMRO-DPMNE-së, Nikolal Gruevskid dhe për kryetarin e BDI-së, Ali Ahmeti lidhur me regjistrimin e dështuar të vitit 2011?, ishte njëra nga pyetjet e gazetarëve parashtruar prokurores speciale Katica Janeva.

“Deri tani nuk është kërkuar masë e tillë”, u përgjigj Janeva. Ajo shtoi se Gruevski dhe Ahmeti ende nuk janë ftuar në prokurori për t’u marrë në pyetje lidhur me këtë rast.

Ndryshe Prokuroria Speciale Publike (PSP) ka filluar procedurë parahetimore për dy liderë të partive politike lidhur me regjistrimin e dështuar të vitit 2011 në Maqedoni. burime pranë prokurorisë kanë thënë për disa mediume maqedonase se të dyshuarit janë kryetari i VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski dhe kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti.

Prokurorja Katica Janeva tha se ata dyshohen për vepër penale, kurse procedura parahetimore ndaj tyre bazohet në rekomandimet e Pribes.