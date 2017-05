A kanë përfunduar bisedimet BESA-LSDM për qeverinë? Përgjigjet Shilegov!

Pas paraqitjen në Prokurorinë Publike për të dëshmuar lidhur me ngjarjet e 27 prillit, zëdhënësi i LSDM-së është pyetur nga gazetarët për negociatat e LSDM-së me Lëvizjen Besa, shkruan Gazeta Lajm.

A do të ketë afrim të qëndrimeve , dje edhe Besa ishin këtu sërish?

Mendoj se pjesa që ka të bëjë me rrumbullakësimin e parimeve dhe mënyrës së funksionimit të qeverisë së re, dal ngadalë po mbyllet. Kështu që do të futemi në efektuim të negociatave, lidhur me përbërjen e qeverisë.

A është vënë fare në pikëpyetje përkrahja e Besës për hyrje në qeveri?

Sërish po them, sapo të jetë ndonjë informacion i pjekur për të bë publike për opinionin, atë do ta bëjmë. Ju jeni dëshmitar të deklaratave të kryetarit dhe mandatarit Zoran Zaev, por edhe të partive politike që e përkrahën shumicën parlamentare për formimin e qeverisë.