A kyçet Rusia në fushatën e referendumit, ja çka thotë Ambasada e tyre

Rusia nuk kyçet në fushatën e referendumit më 30 shtator, as nuk ka mesazhet e veta si shumica e

diplomatëve dhe politikanëve perëndimorë, të cilët deri më tani kanë mbështetur marrëveshjen e

Prespës për zgjidhjen e kontestit për emrin, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Këtë pozicion për televizionin “Telma” e konfirmoi Ambasada Ruse në Maqedoni, duke thënë se nuk

kanë ndërmend të ndërhyjnë në punët e brendshme të Maqedonisë gjatë fushatës së referendumit.

Mesazhi i vjetër i Rusisë që tërhoqi vëmendjen sot nuk është fare e lidhur me vizitat e fundit në

Stoltenberg, Kurz dhe Merkel. Ambasada reagoi ndaj lajmit dhe shpjegoi se cicërima (Twitter) i

referohet deklaratës së kryetarit të Republikës së Shqipërisë, Ilir Metës i cili u bëri thirrje shqiptarëve

në Maqedoni të votonin në referendumin më 30 shtator.

Më herët, forcat perëndimore paralajmëruan se Rusia, në përpjekje për të parandaluar zgjerimin e ri

të NATO-s, do të kishte një ndikim negativ për marrëveshjen e Prespës, por aktualisht nuk ka

aktivitete të tilla, thotë ish-korrespondenti nga Moska Adamçevskit.

“Këto ditë nuk është e rrallë që udhëheqësit e huaj u sugjerojnë qytetarëve të Maqedonisë se si të

votojnë në referendum. Interesante, çfarë do të ishin të tilla “këshilla” për t’i dhënë një zyrtarë i

Rusisë”.

