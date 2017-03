A mund të bëhen skenat e dhunshme përdtishmëri?

Dhuna e shprehur në rrugët e Shkupit ndaj gazetarëve në protestën e fundit të protestuesve kundër gjuhës shqipe është indikacion se e njëjta mund të eskalojë ditëve në vijim, shkruan gazeta Lajm.

Për analistin politik Ramadan Ramadani, skenat e dhunës shumë lehtë mund të bëhen përditshmëri, pasi nga ana e protestuesve shoven tentohet që temë konflikti brendasllav të jenë shqiptarët dhe gjuha shqipe.

“Shqiptarët janë palë në Maqedoni dhe nuk mund të jenë vetëm temë dhe objekt. Ashtu që mund të ketë përgjigje shqiptare individuale ose kolektive ndaj provokimeve shovene”, deklaroi për gazetën Lajm Ramadani, analist pranë Institutit për mendim të lirë “Nisma”.

Politologu Xhenur Iseni mendon se duhet të kemi parasysh se formacioni i qeverisë VMRO-BDI është ende në pushtet dmth ky formacion aktual qeverisës si duket ka mësuar recetën manipulative me masat popullore. BDI dhe VMRO-DPMNE gjithçka ndajnë bashkë, të mirën dhe të keqen.

“Bashkë ata edhe i formojnë retorikat nacionaliste, mirëpo kur dikush i sulmon janë të gatshëm edhe të mbajnë mburojën e njëjtë. Kohëve të fundit po ndodhë shpesh që fjalimet dhe porositë e Gruevskit dhe Ahmetit të kenë porosi dhe cak të njëjtë. Deri dje gjatë kampanjës zgjedhore ishin armiq, sot dikë tjetër e kanë armik, sipas Gruevskit janë shërbimet e huaja. Armiku i tyre i përbashkët janë “paguesit për të prishur marrëdhëniet ndëretnike”?. Personalisht nuk e di drejt kujt e kanë drejtuar gishtin, sepse fajtorë janë vet ata, dëgjoni retorikën e tyre para formimit të qeverisë dhe nuk do hamendje se kush është fajtori. Personalisht mendoj se nuk duhet të biem pre e këtyre grackave që të vetmin qëllim e kanë nxitjen e ekstremit të palës tjetër dhe këtë luks nuk do ua garantojmë që të biem pre e këtyre provokimeve që mund të eskalojnë jashtëzakonisht shpejtë. Të dëshmojmë para faktorit ndërkombëtar se ne shqiptarët kemi qenë dhe jemi ithtarë të paqes dhe të dëshmojmë se përveç ekstremit orthodoks, konservativ dhe fashist të VMRO-së, ekstrem tjetër në Maqedoni nuk ka dhe nuk do të ketë. Publiku i gjerë nuk e posedon dokumentin e pajtuar nga partitë që po negociojnë për koalicion të ri qeveritar, ndërkohë që VMRO-DPMNE e Nikola Gruevskit po nxit përkrahësit e saj të destabilizojë Maqedoninë përmes kundërshtimit ndaj gjuhës shqipe, për të cilën po thuhet se do të bëhet krejtësisht zyrtare po aq sa edhe gjuha maqedonase. Por kjo është vetëm një arsye për ta defokusuar opinionin nga problemet e realta që mbizotërojnë në vend, si kapja e institucioneve nga një parti e vetme, mosekzistimi i shtetit ligjor si dhe probleme të tjera që nuk kanë të bëjnë fare aspak me demorkacinë”, deklaroi për gazetën Lajm Iseni.

Sipas politologut Murat Aliu situata momentale në Maqedoni është e tensionuar. Ai vlerëson se situata ngërthen potencial të madh për të shkaktuar trazira.

“Por, edhe përkundër kësaj nuk mendoj që situata mundë të eskalojë deri në ekstrem, sepse VMRO- DPMNE këto protesta është duke i organizuar më qëllim që të tregojë qëndrueshmëri në qëndrime dhe të mbjellë frikë parasëgjithash te partitë politike, por edhe të faktori ndërkombëtarë për të penguar formimin eventual të qeverisë e cila do të jetë e udhëhequr nga LSDM. Në konteskt mendoj që këto protesta janë të kontrolluara dhe poashtu janë instrument i fundit për shpëtim të Nikolla Gruevskit. Mendoj që në qetësimin e situatës do të ndërhyj edhe faktorit ndërkombëtarë me qëllim që këto protesta të përfundojnë pa mos pasur pasoja të rënda”, përfundoi Aliu.

Protestat për “Maqedoni unitare”, kundër gjuhës shqipe nga dita e djeshme kanë nis të zgjerohen nëpër të gjitha qytetet e Maqedonisë./Lajmpress