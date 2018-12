A po afrohet ekstradimi i “Grupit të Kumanovës” në Kosovë? Në një intervistë për Gazetën Lajm, avokati Naser Raufi thotë se zërat për ekstradimi në vendlindje të pjesëtarëve të këtij grupi që janë nga Kosova, nuk janë spekulime. Madje, ai thotë se një vendim i tillë eventual, do të ishte shumë i arsyeshëm.

“Unë nuk mendoj e këto zëra janë spekulime, unë mendoj se do të jetë vendimi më i mirë të transferohen në burgjet e Kosovës, me atë që do të jenë paraburgim atje dhe të ketë ndonjë garanci nga ana e Republikës së Kosovës që kur do të ketë nevojë për seanca ankimore, ky pjesëtarët e grupit sillen në Republikën e Maqedonisë” tha avokati Naser Raufi.

Në intervistën e tij për Gazetën Lajm, Raufi flet edhe për kushtet e rënda në qelitë ku vuajnë dënimin pjesëtarët e “Grupit të Kumanovës”, mosinteresimin e Avokatit të Popullit Ixhet Mehmeti dhe për hetimin e mundshëm ndërkombëtar. Intervistën e plotë mund ta lexoni në numrin e nesërm të Gazetës Lajm.