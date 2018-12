Para pak ditësh zëdhënësi i presidentit turk Rexhep Taip Erdogan, Ibrahim Kallën, vizitoi Tiranën dhe krahas takimit me kryeministrin Edi Rama u takua edhe me liderin e Lëvizjes BESA, Afrim Gashi. Ky i fundit nuk është hera e parë që përfiton një nder nga përfaqësuesit e lartë turk – pasi ka marrë pjesë edhe në kongresin e partisë AKP dhe në ceremoninë e hapjes së aeroportit më të madh të botës në Stamboll. Në këto evenimente ai ka qenë pranë kryeministrit Rama, ndërsa një ‘nder’ i tillë i është privuar liderëve të partive tjera shqiptare.

Prej në takimet që ndodhin mes përfaqësuesve të Lëvizjes BESA dhe Turqisë shihet një takim miqësor dhe vëllazëror mes veti. Kjo është një politikë konstruktive e shqiptarëve të Maqedonisë, që të ruajnë kontakte me një lider që përfaqëson një ndër shtetet më me ndikim në rajon dhe që lidhjet e tij me liderët e G20 janë të përditshme.

Krahu tjetër i politikës shqiptare

Në kohën kur është e dukshme afërsia e Lëvizjes BESA me Turqinë, në kampin tjetër politik të shqiptarëve të Maqedonisë kemi Aleancën për Shqiptarët dhe BDI-në – dy parti të spektrit nacionalist, ish LPK, që pushtimin turk krahasojnë me pushtimin serb. Retorika anti-turke te Ziadin Sela dhe Ali Ahmeti është e dukshme. Para pak kohësh dolën lista nëpër gazetat greke dhe lokale maqedonase se edhe Sela edhe Ahmeti kishin marrë qindra-mijëra euro financime sekrete nga qeveria greke.

“Nacionalizmi shqiptar është barrierë kundër ambicieve të Erdoganit mbi Ballkanin,” do shkruante gazeta më e madhe greke “Kathimerini”. Kjo e fundit krahas që ka intervistuar disa herë Ali Ahmetin, si ajo e datës 01.02.2018, që tregon afërsinë e këtij të fundit me lobet greke, në shkrimin e datës 16 prill 2018 do shkruante se “Ali Ahmeti, kishte refuzuar ti bashkangjitej delegacionit turk për të kryer një marsh drejt fshatrave shqiptare dhe bile kishte refuzuar ministrat e tij që t’i bashkangjiteshin” Erdoganit.

Dhe në fakt Erdogani shkoi i vetëm në Shkup dhe Tetovë, por për hir të së vërtetës, vizita e tij atje kishte më shumë simpatizantë sa gjithë partitë shqiptare sëbashku. Popull shqiptar është pro-amerikan, por dëshira për një Turqi e fortë është e ngulitur në zemrat e shumicës së shqiptarëve të Maqedonisë. Mjafton të krahasojmë sa shqiptarë të Maqedonisë vizitojnë dhe studiojnë Stambollin dhe sa Athinën.

Përfundimi

Pra në kohën kur vizitat e Ali Ahmetit dhe Bujar Osmanit janë të shpeshta në Athinë dhe vërtet duken mjaft miqësore, liderët e Lëvizjes BESA vizitojnë Stambollin dhe kanë takime vëllazërore me Ibrahim Kallën, Ahmet Davutoglun dhe Rexhep Taip Erdoganin. Liderët e BESËS përmendin Erdoganin në tubime, kurse përfaqësuesit e Aleancës dhe BDI-së do pritnin me plot gëzim ‘suksesin’ e Grushtit të shtetit të 15 korrikut – ngjashëm si shumë shtete perëndimore.

Ne si shqiptarë duhet të marrim mësim se bota funksion në bazë të lobeve të ndryshme dhe se shpesh jemi piunë të liderëve të mëdhenj botëror dhe rajonal. Të vetëm jemi të pafuqishëm për të mbijetuar dhe këtë e tregon periudha e fundit e komunizmit në Shqipëri. Lindën pyetja, më mirë me turkun apo me grekun?