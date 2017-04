A po përgatiten partitë për zgjedhje lokale

Si duket vetëm BDI dhe VMRO-DPMNE po përgatiten për zgjedhjet lokale, që sipas ligjit duhet të mbahen deri në maj të këtij viti, transmeton Gazeta Express.

Një gjë të tillë e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani, i cili thotë se kryesia në mbledhjen e fundit ka kërkuar nga të gjitha degët e partisë që të përgadisin kandidaturat e mundshme për këshillat komunal dhe për kryetarët e komunave.

“Të gjitha degët në nivel republike kanë mbajtur mbledhjet, kanë përcaktuar kandidatët edhe për këshilla komunal edhe për kryetarë komune dhe janë dorëzuar deri në kryesinë qendrore, por me statut të partisë, është kryesia qendrore ajo që merr vendimin final. Besoj se në fillim të javës së ardhshme do të mund të mbahet një mbledhje e kryesisë ku do të shqyrtohen propozimet që vijnë nga degët – ka deklaruar për Alsat-M, Bujar Osmani.

Pavarësisht se dega e BDI-së në Çair ka propozuar Izet Mexhitin për kandidat, ky i fundit nëpërmjet një shkrimi në rrjetet sociale ka njoftuar se nuk do të kandidohet edhe një herë për kryetar të Komunës së Çairit.

Ivo Kotevski përsëriti qëndrimin e VMRO DPMNE-së se presin mbajtjen e zgjedhjeve lokale bashkë me zgjedhje të parakohshme parlamentare, në mënyrë që sipas tij, qytetarët të mund të vendosin edhe për “Platformën e Tiranës”.

“Përgatitjet për zgjedhjet lokale i kemi filluar në kohë dhe partia është në kondicion të plotë që në çdo moment të dalë në zgjedhje të rregullta lokale dhe të parakohshme parlamentare. VMRO pret që deputetët e partive tjera ta kuptojnë se situata aktuale e shpërndarjes së fuqive është e paqëndrueshme dhe se është e patjetërsueshme që në të njëjtat shpenzime të mbahen edhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare” – deklaroi Ivo Kotevski, zëdhënës i VMRO DPMNE-së.

Lëvizja Besa dhe Aleanca për Shqiptarët kanë diskutuar rreth përgatitjeve për zgjedhje lokale, megjithatë këmbëngulin se të njëjtat nuk mund të mbahen pa u zhbllokuar Kuvendi.

“Kjo çështje është duke u diskutuar në organet e partisë dhe në të gjitha strukturat e Lëvizjes Besa, ende nuk kemi arritur në fazën e caktimit të kandidatëve për kryetarë të komunave, pasi që ashtu siç po rrjedh procesi nuk kemi shumë shpresë që zgjedhjet lokale mund të mbahen para vjeshtës” – deklaroi Orhan Murtezani, nga Lëvizja Besa.

“Në mbledhjen e djeshme të kryesisë qendrore kemi biseduar edhe për mobilizimin tonë partiak, konsolidimin dhe rifreskimin e disa degëve të partisë për të qenë më të përgatitur për zgjedhjet lokale kurdo që do të mbahen ato. Mund të them që për kandidaturat ende nuk është biseduar, d.m.th. nuk janë ende temë bisede. Kjo do të bëhet në momentin që do të dihet data e zgjedhjeve” – deklaroi Elmir Sejfullai, Aleanca për Shqiptarët.

Petre Shilegov tha se LSDM-ja është e gatshme për zgjedhjet lokale, kurdo që të mbahen të njëjtat, por se është e palogjikshme të flitet për to derisa të mos kthehet rendi kushtetues, i cili është prioriteti aktual.

Afati për shpalljen e zgjedhjeve lokale skadoi para një muaji. Për shkak të bllokimit të Kuvendit, nuk dihet se kur do të shpallen të njëjtat.