A po përzihet skenari për formimin e Qeverisë nga VMRO-ja, çështje numrash?!

Në koluaret politike është lansuar edhe teza e formimit të Qeverisë së VMRO-DPMNE-së me partitë

shqiptare. Rikthimi i këtij opsioni është hapur në disa qarqe politike, duke theksuar se pas ftohjes së

marrëdhënieve mes LSDM dhe BDI.

Janë të njohur emisarë të BDI-së dhe të VMRO-DPMNE-së që kanë koketuar për këtë opsion pas

zgjedhjeve të fundit parlamentare për vazhdimin e qeverisjes së tyre. Marrëveshja ishte që të

pranohen të gjitha kërkesat e partive shqiptare, përfshirë ligjin për gjuhën si dhe kërkesa tjera që

buronin nga platforma politike. Takimet në Mavrovë dhe më pas në Marriot Hotel në Shkup kishin

përcaktuar shumë pika të bashkëqeverisjes, që më pas ishin rrënuar pak orë para zyrtarizimit të

koalicionit.

Por nga koluaret e afërta politike me dy partitë dalin në sipërfaqe këto opsione si kundërpërgjigje

ndaj Zaevit. Nuk dihet se a është shtruar kjo temë në takimin e fundit mes Ahmetit dhe Mickoskit.

Javët e ardhshme do të përcaktojnë gjithçka rreth fatit të qeverisjes aktuale, kur sërish do të

synohet votimi i ligjit për gjuhën shqipe, por Zaev do të fillojë konsultimet dhe bisedimet për

zgjerimin e koalicionit qeverisës. (INA)