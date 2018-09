A SHKOHET NË NATO ME…

A shkohet në NATO me shkolla ku përqindja më e madhe wc-në e kanë larg 100 metra, kurse disa të tjera ngrohen me “koftor”;

A shkohet në NATO me rrugë të lëna rrugëve, apo në xhepa të disa funksionarëve;

A shkohet në NATO me administratë që e ka më të gjatë pauzën se sa punën;

A shkohet në NATO me popull që jeton me “të shkrujtme” (veresi), kurse politikanë që nuk dinë të shkruajnë;

A shkohet në NATO ku me helikopter merret nuse, kurse ndihma e shpejt me veturë nga koha e Titos;

A shkohet në NATO me flamuj të ngatërruar nga qeveria, kurse popull që valëvit flamurin e varfërisë;

A shkohet në NATO nga kufiri Llojan-Miratoc, apo direkt nga aeroporti??

Me këto kushte, më parë do shkojmë në hale se sa në NATO.

Hasim Memishi -SOPI-aktor