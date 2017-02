Abdiu: Kuvendi i ardhshëm i FFM-së pa LFK-në e Tetovës do të jetë jo legjitim

Memet Abdiu nga LFK e Tetovës potencoi se Kuvendi i ardhshëm i FFM-së pa delagatët nga Lidhja futbollistike e Tetovës nuk do të jetë legjitime.

“Mund të them se në kuvendin e LFK së Tetovës gjithçka ishte në rregull. Komunikimi me FFM-në ishte në nivel deri një ditë para se të mbahej Kuvendi. Për Kuvendin, FFM-ja ishte e njoftuar me kohë që të ketë përfaqësuesin e saj. Nga 42 delegat ishin 24 që mjaftonte për kuorum për punë, kurse aty ishin edhe delegatët nga Renova, Shkëndija e Teteksi që i jepte një peshë më të madhe. Kuvendi i FFM-së të shtunën pa LFK-në e Tetovës do të jetë jo legjitim”, tha Memet Abdiu.

foto;ekipa.mk