Abdurrahimi: Në Shkup shkojmë për të fituar

Shkëndija, të dielën, udhëton për në Shkup, ku do të përballet me Skopjen që zë vendin e fundit në renditje. Tetovarët shpresojnë se do të kthehen në qytetin e tyre me tre pikë të reja.

“Na pret një ndeshje e re, në të cilën ne luajmë nga objektivi ynë, pra fitorja dhe tre pikët. Kemi kapur seri të mirë të cilën duam ta vazhdojmë, sepse objektivi i Shkëndijës është vendi i parë dhe aty mund të qëndrojmë vetëm nëse marrim maksimumin nga secila ndeshje. Respektojmë Skopjen, ka skuadër të mirë, por ne në Shkup shkojmë për të fituar, dhe besoj se për momentin ne kemi skuadër më të mirë, cilësore dhe më kualitative. Të bëjmë detyrat që stafi teknik na i jep dhe në fund nëse i përmbushim këto besoj se nga Shkupi për Tetovë do të kthehemi me tre pikë”, thotë sulmuesi Besart Abdurrahimi.

Katër ndeshjet e së dielës fillojnë prej orës 15:30 minuta.

LPFM, java e 6-të

(e shtunë, ora 15:30)

Renova-Shkupi

(E diel, ora 15:30)

Skopje-Shkëndija

Pelister-Vardar

Rabotnicki-A.Pandev

Sileks-Pobeda

Renditja:Shkëndija 16, A.Pandev 11, Vardar 10, Shkupi 10, Pelister 8, Sileks 6, Rabotnicki 5, Renova 5, Pobeda 5, Skopje 3 pikë.