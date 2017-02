Ademi: T’i bëjmë numrat, Ivanovi s’ka fuqi

Nga BDI, pas negociatave intensive që kanë zhvilluar Grupet e punës, thonë se po presin postën se çfarë do ti sjellë partia e Zaevit, ndërsa nga kjo e fundit thonë se BDI do të marrë përgjigje racionale që për synim ka të mirën e përgjithshme, duke respektuar pikë së pari interesat shtetërore.

“BDI është në pritje të postës se çfarë do të na përgjigjet LSDM. Sigurisht që presim të pranohen kushtet tona pas negociatave intensive që kanë zhvilluar Grupet e punës. Pranimi i Platformës shqiptare do përmbyllë Marrëveshjen e Ohrit dhe do të nisë një fazë e re e ndërtimit të shtetit tonë të përbashkët. Në të kundërtën, BDI ka opsione tjera në tavolinë, të kalojë në opozitë apo të shkojmë në zgjedhje të reja”, thotë për KOHA Xhevat Ademi nga BDI.

Në pyetjen se a mund të rrezikojë marrjen e mandatit nga Ivanov nëse bëhet publike marrëveshja për gjuhën shqipe zyrtare, Ademi thotë se Ivanov nuk ka fuqi kushtetuese të stopojë formimin e Qeverisë dhe se Parlamenti është ai që ka fjalën e fundit.

“BDI nuk po kalkulon me askënd, sepse ka synim të realizohet ajo që është arritur në Tiranë mes tre partive politike. E pamë se Nikolla Grueski nuk ishte i gatshëm të pranojë kushtet tona, tani po presim Zaevin. Por nëse do të kemi marrëveshje me LSDM për formimin e Qeverisë, me çka Zaev siguron 61 vota, presidenti Ivanov nuk ka fuqi kushtetuese të stopojë formimin e Qeverisë. Qeveria e re votohet në Parlamenti, pasi ky institucion ka fjalën e fundit për gjithçka”, tha Ademi.