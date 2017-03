Ademi:Do të kthehem më i fortë se kurrë!

Arijan Ademi, reprezentuesi i Maqedonisë në futboll, ka folur për herë të parë pas vendimit të Gjyqit Arbitrazh Sportiv në Llozana, ku suspendimi i tij është zvogëluar në dy vite nga UEFA. Ademi në terrenet e futbollit do të kthehet në tetor të këtij viti.

“Kam shpresuar që dënimi të jetë edhe më i vogël, por sidoqoftë me rëndësi është që gjyqi i arbitrazhit sportiv ka vërtetuar vendimin, dhe ajo shkruhet edhe në sqarim se nuk jam mashtrues dhe se nuk kam përdorë qëllimisht mjete të ndaluara. Sot i nisi përgatitjet për rikthimin tim në teren. Të gjithë që më njohin e dinë se do të kthehem më i fortë se kurrë. Të jeni të sigurt se do të luaj sërish futboll në nivel të lartë”, tha Ademi për mediat kroate./lajm