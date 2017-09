Adnan Neziri: Tetova sërish do të jetë qytet ku mund të jetohet!

Me një tubim madhështor në Konventën promovuese në Tetovë, Aleanca për shqiptarët

shpalosi kandidatët për kryetar të komunave dhe bartësit e listës së këshilltarëve.

Në fjalën e rastit të kandidatit për kryetar të komunës së Tetovës, z.Adnan Neziri, ai tha:

Tetova përjetoi një zbrapsje në rrugën e saj për të bërë qytet normal dhe europian. Sot në

Tetovë ka më pak mundësi se që kishte dje, ka më pak investime, më pak kushte jetësore, më

pak mundësi për zhvillim normal të fëmijëve, më pak pastërti, më pak shkolla dhe çerdhe, më

pak trotuare për qarkullim të lirë, më pak siguri për jetën e qytetarit.

Tetova ka potencial dhe mundësi zhvillimi, por këtë duhet ta bëjë pushteti lokal. Unë jam i

bindur që bashkë me ekipin tim, me mbështetje edhe të listës së këshilltarëve dhe të Aleancës

për shqiptarët, do të arrijmë që Tetovën ta ngjisim në piedestalin e zhvillimit ekonomiko-politik

të Maqedonisë.

Tetova do të jetë një vend i mrekullueshëm për të jetuar!

Me punë të ndershme dhe me llogaridhënie ndaj qytetarit dhe opinionit në përgjithësi, do të

mund që të mbrojmë komunën nga keq përdorimet, sepse aty ku nuk thuhet qartaz realiteti

financiar buxhetit komunal, aty ka edhe keqpërdorime dhe fshehje, prandaj nuk ka investime