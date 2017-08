Aerodromi si oazë, Çairi si shkretëtirë (Video)

Se Shkupi për dikë është ‘Oazë’ e për dikë ‘Shkretëtirë’ flasin më së miri pamjet që kamera e Medial.mk filmoi sot në dy komuna të ndryshme të kryeqytetit.

Në Komunën e Aerodromit, parqet para banesave janë të rregulluara sipas të gjitha standardeve. Ato plotësojnë të gjitha kushtet për një jetë normale.

Para banesave që ndodhen në rrugën ‘Kosta Novakoviq’ të Aerodromit mund të shohësh fontana, shëtitore, ulëse të mirëmbajtura mirë, çezma me ujë të pijshëm.

Por, edhe përkundër këtyre kushteve të mira që nuk mund t’i shohësh gjithandej në kryeqytet, banorët e kësaj lagjeje thonë se duhet edhe më shumë të bëhet për ta.

“Në përgjithësi është mirë. Prej u ndërtua kjo pjesë këtu, unë jam i kënaqur, përndryshe këtu jetojë këtu qe 55 vite’, u shpreh një banorë i Aerodormit.

“Në Komunën e Aerodromit jemi të kënaqur që të gjithë, duke nisur ja edhe nga unë. Por mundet edhe më shumë të bëhet për mirëmbajtjen e higjienës, gjelbërimit, ujitjes së parqeve. Mundet të jetë edhe më mirë, në disa pjesë të komunës sonë është më mirë, në disa ë tjera pak më keq”, deklaroi një banore e Aerodromit.

“Po jam i kënaqur, ka mjaft gjelbërim dhe Aerodormi njihet si një komunë e mirë sa i takon gjelbërimit. Unë jetojë këtu në Jane Sandansi dhe vërtet këtu punohet, bari mirëmbahet, mblidhen gjethet”, tha një tjetër banor i Komunës së Aerodromit.

“Jemi në Komunën e Aerodromit, më saktësisht në rrugën Kosta Novakoviq. Këtu prapa meje është një park i mirëmbajtur dhe i rregulluar sipas të gjitha standardeve, është një park, ka një fontanë dhe është pjesë përcjellëse e këtyre pallateve prapa nesh. Por kjo pamje e bukur nuk mund të shihet nëpër të gjitha komunat e kryeqytetit”, Valmir Kuçi, gazetar i Medial.mk

Lojëra për fëmijë të shekullit të kaluar, ulëse të vendosura e të përuruara që nga koha e Titos, papastërti, parqe të cilat për muaj të tërë nuk janë mirëmbajtur, janë vetëm disa nga pamjet që të bien në sy sapo të futesh brenda rrugëve të Komunës së Çairit.

Banorët e anketuar thonë se Çairi dikur ka qenë i njohur jo vetëm në Maqedoni, por edhe më gjerë, kurse tani është kthyer në një shkretëtirë.

“Mbeturina sa të duash, pastëri nuk ka, askush nuk punon si duhet. Punëtorë të parqeve dhe gjelbërimeve shihen në 1 muaj njëherë. Komuna i ka fajet, njerëzit tanë që i kemi votu, dhe nuk e kam idenë se si munden të dalin të kërkojnë votën kur asgjë nuk kanë punu,” deklaroi një banorë i Komunës së Çairit.

“Kemi qenë të kënaqur deri sa ishte gjallë ish Jugosllavia. Kjo pjesa këtu ishte e tëra e mbjellë me trëndafila, këtu kishte gjelbërim, kurse shihni tani, kështu as në fshatë nuk është”, u shpreh një banore e Çairit.

“Aspak nuk jemi të kënaqur, ja shihni bërllokun para derës e kemi, i dërgojmë në shporta, ato janë të stërmbushura. Për komunat tjera nuk e di, por këtu nuk ka punëtor të parqeve dhe gjelbërimeve, bari është bërë si mal, ja këtu prapa banesës frikohesh të kalosh nëpër park, mund të ketë ndonjë gjarpër”, tha një banorë i Komunës së Çairit.

“Nuk jemi të kënaqur në Komunën Çair, nga papastërtia para së gjithash”,u shpreh një banore e Çairit.

Punëtor të Ndërmarrjes Publike ‘Parqet dhe Gjelbërimet’ për dallim nga komuna e Aerodromit, në Çair nuk mund të shihen duke punuar edhe pse kanë zyra të tyre të cilat sipas pamjeve që regjistroi kamera jonë i përdorin vetëm kafe e muhabet.

Medial.mk do të vazhdojë të merret me këtë çështje, pasi vlerëson se banorët e Shkupit janë që të gjithë të barabartë, njëjtë paguajnë taksa ndaj shtetit dhe me këtë rast duhet të gëzojnë benefitet e njëjta.